Von der Leyen vola a Kiev da Zelensky per rinnovargli il supporto militare dell’Ue e per discutere della crisi energetica in Ucraina

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dopo il via libera dell’Europarlamento all’uso delle armi fornite dai Paesi Ue per colpire in Russia, la presidenteCommissione europea, Ursula von der, si è recata a sorpresa aper incontrare Volodymyr. Un viaggio con cui la leader tedesca intende ribadire ildell’Unione europea che proseguirà “finché ce ne sarà bisogno” e rassicurare il presidente ucraino del “sostegno dell’Europa” per affrontare il gelido inverno. Questo perché il sistema energetico diè stato pesantemente danneggiato dai bombardamenti russi, al punto che il 50% delle infrastrutture energetiche sarebbero ormai ko.