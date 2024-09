Tv Talk riparte da Mia Ceran e dai target

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tvapre le sue porte al pubblico. Il commento dei principali programmi e fatti televisivi non passerà più soltanto da opinionisti e analisti, ma anche dallo spettatore vero e proprio. Nella nuova edizione, in partenza sabato 28 settembre sempre alle 15 su Rai 3, la novità non sarà solo la conduzione di Miache subentra a Massimo Bernardini. Ad arricchire il cast, ci saranno infatti delle nuove figure, come ha anticipato la nuova conduttrice ospite a E’ Sempre Mezzogiorno: Noi abbiamo pensato di mettere tra loro (gli analisti, ndDM), in ogni puntata – a dire la verità ci ha pensato Angelo Mellone, il nostro direttore che ce lo ha proposto e noi l’abbiamo subito raccolta – un esponente di un’altra categoria di tutta Italia. Uno spettatore, come se fosse un piccolo pezzo dell’Auditel di cui tanto parliamo.