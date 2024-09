Tutto in due mesi Milan da incubo | ecco com' è ridotto Paulo Fonseca | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Peggio di così, era difficile anche soltanto immaginarlo. Si parla del primo periodo disulla panchina del. Siamo al 20 settembre e già da tre giorni, ossia dal termine della disastrosa partita di Champions League contro il Liverpool (il s3-1 subito dai rossoneri a San Siro), il mister viene dato di fatto per esonerato. Oltre alla Champions, la pessima partenza in campionato: due pari, una sconfitta e una vittoria col Venezia fanalino di coda nelle prime quattro giornate. Quattro punti, uno a giornata. Bottino a dir poco misero. E cosìche si fa già un gran parlare della successione sulla panchina del: tra gli indiziati Igor Tudor, Maurizio Sarri, dunque si fanno anche i nomi di Massimiliano Allegri e di Edin Terzic, che per inciso era in tribuna a San Siro per-Liverpool.