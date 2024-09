‘Striscia la notizia’ è la voce della ‘complottenza’ | Il vero non incuriosisce più

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 20 settembre 2024) Si apre lunedì 23 settembre l’annata numero 37 di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci che per questo inizio stagione schiera la coppia inedita formata da Michelle Hunziker e Nino Frassica. E se la sintonia tra la conduttrice e Gerry Scotti è ormai rodatissima, è invece tutta da costruire la dinamica con il nuovo compagno di viaggio. “Sono molto incuriosita – ammette la stessa Hunziker – Ritengo che Striscia sia un programma talmente pieno di contenuti interessanti che, a differenza dei primi anni quando ero in ansia volevo fare, fare, fare mi sono resa conto che meno fai è meglio è”. Spiega, quindi, che “è giusto dare importanza ai contenuti e quando la vivi con divertimento, il pubblico lo capisce. Più la conduzione è spontanea e meglio è, se c’è artificio lo si percepisce. Sono felice di lavorare con Nino che sto conoscendo in questa occasione.