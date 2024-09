Serie B 2024 25 - Diretta Esclusiva DAZN 6a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 20 settembre 2024) Per la sestadiBKT,annuncia che il match Spezia-Carrarese, in programma domenica 22 settembre alle 15.00, la partita vedrà lo Spezia cercare il ritorno alla vittoria dopo il pareggio con la Cremonese di sabato scorso, mentre la squadra allenata da Antonio Calabro andrà alla ricerca dei 3 punti dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Sassuolo.Gli appassionati dellaBKT avranno così la possibilità di seguire il match anche in modalità gratuita e commentare live con la community di tifosi le azioni dei giocatori in campo grazie alla funzionalità diFanZone, che permette di condividere messaggi, emoticon, sticker, GIF, e partecipare a sondaggi dedicati. Per chi non è già abbonato a, basterà andare su www..com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.