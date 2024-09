PlayStation celebra i 30 anni con PS5 Pro PS5 Slim e PlayStation Portal a tema PSX

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dopo l’annuncio di PS5 PRO, Sony ha deciso dire i 30dicon un annuncio che ha sorpreso tutti, sopratutto i collezionisti e giocatori vecchia scuola, ci stiamo riferendo alla nuova famiglia di dispositivi aPSX, vale a dire PS5 Pro, PS5, con tanto ovviamente di Dual Sense e cavo USB. Edizioni Speciali per i 30diCome visto già in passato con altre console, anche PS5 nelle versioni PRO e, beneficerà dell’edizione PSX per i 30, a cui si aggiuge anche la, caratterizzata dai colori tipici della prima, con tanto di poster commemorativo, fascette per i cavi, stand verticale , un adesivo speciale e graffetta.