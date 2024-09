Padovan | Lautaro Martinez certezza e garanzia Leao irritante

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 20 settembre 2024) Inter-Milan è alle porte, ci siamo e mancano veramente pochissimi giorni. Giancarlofa un paragone trae Rafaelsu Sky Sport e non ha dubbi. DIFFERENZA – Inter–Milan è il derby tra due squadre in uno stato di forma completamente opposto. Giancarlofa il paragone tra i due giocatori-chiave e non ha dubbi a riguardo: «? L’argentino non sta bene e viene da un’estate lunga.è una, unae uno che ha vinto.è un peso-piuma che tale resterà, sta sprecando tutto il talento che aveva e spero che abbia ancora. Si applica poco in campo, lavora poco, è un giocatore incostante e. Il Milan potenzialmente potrebbe fare sicuramente di più, invece nella realtà è una squadra senza capo né coda. Senza guida».