Inchiesta Dolce Vita Fabio Guerriero torna in libertà

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRevoca degli arresti domiciliari per l’architetto. La decisione è arrivata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino.si trovata ai domiciliari nell’ambito del procedimento penale in cui è coinvolto anche il coindagato Gianluca Festa, ha ottenuto la revoca grazie all’istanza presentata dai suoi difensori, i legali penalisti Marino Capone e Nicola Quatrano. Istanza accolta, nonostante il parere contrario della Procura, dal Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio. E’ stato osservato cheha avuto un ruolo “gregario” rispetto al coindagato e che, nel tempo trascorso dall’applicazione della misura, non si sono verificate violazioni. Tribunale quindi che ha quindi stabilito la revoca della misura cautelare, demandando alla cancelleria gli adempimenti di competenza.