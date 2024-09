E’ il Chieti di Donsah e Ceccarelli Grandi investimenti per salire

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Una squadra molto competitiva che si sta rafforzando giorno dopo giorno: ecco il, prossimo avversario dell’Ancona. E’ allenato da Giovanni Ignoffo, ex difensore del Perugia con cui ha disputato anche 14 partite in serie A, vestendo anche le maglie di Napoli, Avellino, Salernitana e altre, palermitano classe 1977, sempre alla guida di squadre di serie D, negli ultimi anni, l’ultimo a Ragusa, dopodiché è approdato a. La società neroverde appartiene al gruppo Virgo Cosmetics che ne ha prelevato il 70% delle quote lo scorso 3 settembre, grazie alla volontà dell’imprenditore Altair D’Arcangelo, tra i fondatori di Virgo eno doc, ed è presieduta da pochi giorni da Gianni Di Labio, espressione appunto della nuova proprietà. Gli altri due soci restano Ettore Serra e Daniele Ferro.