Consar il martello Tallone è già una garanzia | Molti volti nuovi il feeling giusto arriverà

(Di venerdì 20 settembre 2024) Venticinque anni lunedì prossimo, fanese di nascita e di scuola pallavolistica, Alessioha giocato l’altra sera la seconda amichevole di questo precampionato (vinta 3-1) contro la sua ex squadra. Lo schiacciatore marchigiano ha firmato 9 punti, di cui 3 dalla linea di battuta, evidenziando grande dimestichezza in ricezione (87%): "Rispetto alla prima uscita di Porto Viro, qualcosina di meglio si è vista l’altra sera contro Fano. Ecco perché c’è fiducia. Continuiamo a lavorare con serenità. Del resto, all’inizio del campionato mancano 3 settimane. Il tempo per proseguire nel percorso di crescita c’è tutto".