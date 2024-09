Classifica FIMI dal 13 al 19 settembre 2024 | Lazza e Laura Pausini debuttano al vertice

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 20 settembre 2024) Debutto al top pernellarelativa alle vendite e agli ascolti streaming da venerdì 13 a giovedì 19: Zeri in più (Locura), il singolo dei due cantanti, esordisce direttamente alla #1. Negli album si riconferma, invece, Shiva con Milano Angels. Ecco tutti gli aggiornamenti.– I Singoli Come abbiamo già accennato, Zeri in più (Locura) ha debuttato direttamente alla numero #1. A seguire Tt le girlz di Anna & Niky Savage, che resta stabile, e Romantico ma muori, nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. L’ex capolista Gotham di Shiva feat. Kid Yugi scende alla #4. Debutta in quinta posizione Di Caprio di Fedez e Niky Savage, che contiene il dissing a Chiara Ferragni. Alla #6 Si antes te hubiera conocido di Karol G (+1). Perde leggermente quota, alla #7, Per due come noi di Olly, Angelina Mango & Jvli (-1).