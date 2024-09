Chiara Ferragni ha tradito Fedez con Tony Effe | l’audio la smaschera e rivela una verità scottante sull’ex marito

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 20 settembre 2024) Che ruolo hanel dissing frae l’ex? Nelle ultime ore è successo di tutto e un audioil rapper di Rozzano! Tutto è cominciato quando il trapper di Roma centro ha diffuso la sua canzone per RedBull; quella che doveva essere una promo nei confronti della nota bevanda, però, si è trasformata in una lunga serie di frecciatine nei confronti del collega milanese. Dopo svariati scontri indiretti via social, si è arrivati all’impensabile.ha rilasciato un brano dal titolo L’infanzia difficile di un benestante, facendo riferimento a quando, in un’intervista, raccontò di aver percepito, da adolescente, una paghetta di 150 euro settimanali che – però – secondo lui non sarebbero stati sufficienti a garantirgli il tenore di vita che voleva all’epoca.