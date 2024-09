Carcinoma del seno | in cinque anni il tasso di mortalità diminuisce del 6% Gli oncologi | La ricerca aumenta le opportunità di cura per le pazienti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) (Adnkronos) - Si apre oggi a Udine la Riunione Annuale del Gruppo Italiano Mammella Grazie ai programmi di screening e all'innovazione terapeutica derivante dalle sperimentazioni cliniche, la sopravvivenza aper leconmammario si attesta all'88%. Dal 2002 ad oggi, il GIM ha condotto oltre 50 studi indipendenti, riguardanti temi come la preservazione della fertilità, la terapia endocrina adiuvante e il regime chemioterapico “dose-dense” Udine, 20 settembre 2024 – Nel 2023, in Italia, il tumore alha colpito oltre 55.000 donne, rappresentando il 30% di tutte le neoplasie femminili. Sebbene i nuovi casi continuino adre, ildiè in diminuzione: tra il 2015 e il 2020 si è registrata una riduzione del 6%, in gran parte grazie ai progressi terapeutici generati dalla