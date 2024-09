Avatar – La leggenda di Aang | Netflix annuncia l’inizio dei lavori per la seconda stagione con un trailer

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 20 settembre 2024)ha svelato un teaser trailer molto criptico per lastagione di: Ladiin cuiche sono ufficialmente iniziati i. La serie televisiva live action è basata sul cartoon di Nickelodeon che è andato in onda verso la fine degli anni 2000. La serie è stata rinnovata anche per una terza stagione. Il teaser è un breve video che conferma che lastagione è in produzione. Vediamo qualcuno che sta usando i propri poteri di dominatore della Terra. Secondo i fan si tratta di Toph, visto che ha i piedi nudi, la maestra earthbender molto amata dai fan. La sua introduzione nella serie è attesissima, e si prevede che avrà un ruolo cruciale nei prossimi episodi. Cometo da, l’attrice che impersonerà Toph è Miya Cech.