Affari Tuoi la clamorosa proposta di Tony in diretta | De Martino stupito

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 20 settembre 2024) Programmi tv. “”, nella puntata andata in onda ieri sera, giovedì 19 settembre 2024, il protagonista è stato il calabrese, che da nove anni vive da single. Su suggerimento di De, ha deciso di utilizzare il programma per lanciare un appello che hail noto conduttore Rai. ( dopo le foto) Leggi anche: “Tale e Quale Show” torna su Rai1: tutte le novità della quattordicesima edizione Leggi anche: “Uomini e Donne”, tutte le curiosità sulla nuova stagione: quando inizia e chi sono i tronisti “”, ladiinNella puntata di ieri sera, giovedì 19 settembre 2024, di “” il calabrese, accompagnato dalla sorella Gina, si è trovato al centro dell’attenzione. Il concorrente ha iniziato la sua avventura in modo poco fortunato, con i pacchi contenenti le cifre più alte già scartati nei primi turni.