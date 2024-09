Tendostruttura Marco Polo – Le Streghe Iachetta FI | Lombardi risponda su gestione struttura e danni economici subiti dalla Provincia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

La Consiglierale di Forza Italia, Anna, ha presentato un'interrogazione al Presidente delladi Benevento, Nino, e al Segretario Generale, Maria Luisa Dovetto, in relazione alladella – Le". In particolare si chiedono chiarimenti sulla manifestazione d'interesse e i requisiti dell'associazione ASD Stregoni Five Soccer al momento dell'affidamento dellanonché dettagli sulla conduzione dellada parte dell'associazione. "Abbiamo il dovere, come rappresentanti istituzionali, di assicurarci che il patrimonio dellasia gestito in modo corretto ed efficace, evitando qualsiasi pregiudizio economico per l'Ente e per i cittadini", dichiara Anna