Settembre al Borgo dal 24 al 27 al via la 52^ edizione del festival diretto da Enzo Avitabile

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 19 settembre 2024) Caserta. Nell’accoglientemedievale che sorge sui monti Tifatini, si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con una delle più longeve rassegne culturali della Campania. Torna, dal 24 al 27a Casertavecchia ilal”,da. Organizzata dal Comune di Caserta, programmata e finanziata dalla Regione Campania (Fondi POC 2014-2020) attraverso Scabec, questa cinquantaduesimaavrà come sottotitolo “I colori della speranza”. Per quattro sere il Duomo di Casertavecchia e la Chiesa dell’Annunziata ospiteranno concerti e recital di grandi artisti italiani e internazionali come Peppe Servillo, Solis String Quartet, Maurizio De Giovanni, Marzo Zurzolo, il griot maliano Baba Sissoko, il flautista francese Jean-Claude Ge?rard, Salvatore Lombardi, solo per citarne alcuni.