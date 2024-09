Senza gusto e refrattari al contatto Ecco perché ci stiamo estinguendo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 19 settembre 2024) Non tutti i filosofi sono del tutto d’accordo con la mia visione degli italiani in inevitabile estinzionedivenuti antitattili,alfisico. Per Leonardo Caffo “non facciamo più figli anchenessuno ci ha detto che la famiglia tradizionale è stata massacrata dalla società attuale dove hanno provato a venderci in contemporanea il panettone a Natale e le libertà assolute da ogni responsabilità: era ovvio che qualcosa dovesse saltare per aria”. Riccardo Ruggeri cita il suo libro distopico, “La Terza Guerra Mondiale di Gordon Comstock”: “Ogni cittadino avrà gratuitamente dalla nascita alla morte il cibo per vivere. Menù identico: un piatto unico basico costituito da un beverone rafforzato, con tutte le vitamine e le medicine preventive necessarie, più una porzione di cannabis”.