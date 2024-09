Quando Lance Armstrong | doping l' ultima porcheria di Kyrgios contro Sinner

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ma quanto rosica, Nick? No, la vittoria agli Us Open non lo ha fermato. La dominanza di Janniknon gli basta. All'australiano il fatto che l'altoatesino abbia triturato ogni avversario, compreso Taylor Fritz nella finalissima di Flushing Meadows, non basta per inchinarsi, per rendere giustizia e merito al vincitore. O almeno per smettere di insultare il nostro connazionale. La vicenda è tristemente nota:, daè emersa la vicenda Clostebol, ha iniziato a menar fendenti senza soluzione di continuitĂ. Secondo l'australiano, in buona sostanza, Jannik non avrebbe dovuto giocare gli Us Open. Anzi, avrebbe dovuto essere squalificato.