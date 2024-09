Qual è la storia dei fratelli Menendez protagonisti della seconda stagione della serie antologica Monsters?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 19 settembre 2024) ILyle ed Erik Menéndez uccisero i loro genitori la sera del 20 agosto 1989, nella casa di Beverly Hills a colpi di fucile. Un omicidio che scosse l’opinione pubblica americana e che tuttora è uno dei più famosi e controversicriminale statunitense. La loro condanna per l’assassinio di José e Kitty Menéndez ha generato un dibattito pubblico ancora aperto sulle motivazioni che li hanno spinti a compiere un gesto così efferato. Non è un caso, dunque, che Netflix abbia deciso di produrre– The Lyle and Erikstory, secondo capitolotrue crime– iniziata con il mostro di Milwaukee Jeffrey Dahmer e che proseguirà con Ed Gein – dedicata ai grandi casi di cronaca nera. La miniè disponibile da oggi, 19 settembre. Per cercare di ricostruire questa, però, iniziamo dal principio.