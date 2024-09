Nella cornice della Costiera Amalfitana la passione scandalosa tra una fascinosa sessantenne e un ragazzo che ha l' età di suo figlio

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 19 settembre 2024) Gioca tra suspense e verità scomode la serie tv in 6 episodi Inganno, in arrivo su Netflix dal 9 ottobre. Prodotta da Cattleya, e diretta da Pappi Corsicato, è incentrata sulla relazione passionale tra la, madre di tre figli, Gabriella (Monica Guerritore) e il giovane, misterioso Elia (Giacomo Gianniotti). In un intreccio di ombre e segreti, sensualità e tabù, la storia mette in discussione le convenzioni sociali e gli equilibri familiari, e anche la figuradonna,cultura mediterranea eternamente madre. Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti in “Inganno”.