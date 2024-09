L’Emilia-Romagna è in ginocchio | alluvioni migliaia di evacuati e strade bloccate Cosa sta succedendo VIDEO

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di giovedì 19 settembre 2024) Disastrosa alluvione in Emiliala notte del 18 settembre. La regione è di nuovo sotto scacco a causa del maltempo, con un’allerta rossa che ha colpito numerose province.di persone sono state evacuate e la situazione continua a peggiorare, con diversi fiumi esondati e numerosi danni. Le incessanti piogge, effetto del ciclone Boris, stanno flagellando la regione e causando gravi disagi. Le autorità locali sono in stato di massima allerta, e la popolazione è invitata a seguire le direttive per mettere in sicurezza se stessi e le proprie abitazioni. Vivere nella mia città la terza alluvione in soli 16 mesi è devastante, ti distrugge dentro!Dispiace vedere tante persone che conosco ancora in questa situazione che anche io ho purtroppo vissuto direttamente quindi so'si prova.#Alluvione #faenza #Emilia#maltempo pic.twitter.