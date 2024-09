L’aria nei polmoni e quel colpo alla testa | cosa sappiamo sul secondo neonato sepolto da Chiara Petrolini

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ildatoluce lo scorso 7 agosto daè stato ucciso dopo il parto: non è vero, come ha sostenuto in un primo momento la 22enne, che era nato morto. È quanto emerge dall’autopsia effettuata sul corpo del piccolo, trovatoin un sacchetto nel giardino di casa della giovane, a Traversetolo, in provincia di Parma. A riferirlo è Quotidiano Nazionale,cui l’esame ha stabilito che ilmorto aveva aria nei. Una circostanza che contrasta con la ricostruzione fornita dmadre del piccolo, che aveva detto di averlo sotterrato perché nato morto. Non solo. I medici hanno rilevato anche l’esistenza sul cadavere di un segno derivato da un