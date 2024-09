La seconda vita dei ruderi in città Dalla Fiera al Buon Pastore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Sono cinque le aree dismesse su cui si sta lavorando a Monza per un progetto di riqualificazione: l’area ex Colombo al Rondò dei Pini, l’ex caserma IV novembre in via Grigna (in zona Polo istituzionale), l’ex area industriale di via Manara, la zona exe la zonanel quartiere San Carlo. L’area dell’ex ditta Colombo, affacciata sul Rondò dei Pini, diventerà un ampio spazio verde con zone per lo sport e per i giochi, un biolago per il riciclo dell’acqua, un anfiteatro, percorsi pedonali e parcheggi pubblici, per un progetto frutto delle compensazioni versate da Iperal (un milione e 422 mila euro) per l’apertura del nuovo punto vendita tra piazzale Virgilio e viale Lombardia.