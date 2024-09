Fiume Montone esondato a Forlì | salva la città colpita Villanova | sarà chiuso un tratto di tangenziale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024), 19 settembre 2024 - C'è stato un momento, alle 2 della notte tra mercoledì e giovedì, in cui ilportava 8,60 metri d'acqua all'altezza del ponte di Schiavonia. E' stato il momento più critico perché gli argini sono a 9-9,20 metri. Dunque restava un margine di 40 centimetri a proteggere lada una nuova alluvione a soli 16 mesi dalla precedente. © Cristiano Frasca Soprattutto, dicono gli esperti, l'argine nuovo è sempre fisicamente più fragile di quello crollato: dunque, il timore era che pochi centimetri d'acqua in più avrebbero esercitato una pressione tale da provocare nuove rotture negli stessi punti di criticità del 2023. Fortunatamente, il quartiere Romiti è stato risparmiato dall'esondazione, anche se ci sono allagamenti alle cantine e nei piani interrati. L'argine delsi è comunque rotto in due punti, a valle della, in periferia.