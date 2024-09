Dal Napoli al Milan il colpo cambia tutto | spunta la data decisiva

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 19 settembre 2024) Svelata la possibile nuova destinazione per il tecnico, la notizia spiazza i tifosi: vicino il matrimonio in rossonero. Ilsi gode tre vittorie consecutive in campionato, arrivate in risposta al disastroso esordio con il Verona. I ragazzi di Antonio Conte, complice la fine del mercato che ha regalato nuovi e importanti innesti, hanno dimostrato subito grande forza. Proprio il calciomercato sta ritornando a far discutere i tifosi, scatenati dopo l’ultima indiscrezione: in seguito all’esperienza in terra partenopea, l’allenatore è pronto a vestirsi di rossonero. Il matrimonio potrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni, svelata lasu Sarri per il dopo Fonseca, le ultime Nelle prossime ore ilpotrebbe sollevare Paulo Fonseca dall’incarico.