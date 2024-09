Belen Rodriguez svela in che rapporti è con Stefano De Martino oggi | hanno fatto pace?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 19 settembre 2024)Desognare a lungo i fan, ma la loro storia non si può certo dire essere fra le più spensierate dell’ambiente dello spettacolo. Dopo diversi tira e molla, sembra che sia arrivata per loro la rottura definitiva:ha scoperto i tradimenti di, come lei stessa ha confermato nello studio di Mara Venier lo scorso inverno. Ancora, poi, da Alessandro Cattelan ha invece riferito di aver perdonato l’ex marito, per un semplice motivo: la sua memoria corta. Nonostante i dissapori del passato,Deseppellito l’ascia di guerra e paiono aver ritrovato la serenità. Il divorzio dovrebbe concretizzarsi a breve e nel frattempo vivono civilmente da genitori separati: per il bene del loro unico figlio Santiago, quindi,messo da parte vecchi rancori.