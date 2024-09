Atalanta non solo Champions | la Primavera inizia il suo cammino in Youth League

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 19 settembre 2024) Bergamo. Parallelamente a quello della prima squadra in, giovedì (19 settembre)un altroeuropeo in casa: quello dellain. Per le prime sei partite sulle otto totali che giocherà la squadra di Gasperini, quella di mister Giovanni Bosi sfiderà le Under 19 corrispondenti: percorsi ricalcati e avversarie identiche, anche in termini di campo. E oggi (giovedì 19 settembre) si comincia proprio con l’Arsenal: alle 14:30 l’appuntamento a Caravaggio, nello stadio Comunale che solitamente è la casa dell’Under 23, per la prima giornata dellaPhase, a ingresso gratuito (non è prevista copertura tv). Proprio come la, infatti, anche laquest’anno ha vissuto una mini-rivoluzione a livello di format. Anche la squadra di Bosi per andare avanti dovrà porsi l’obiettivo di entrare tra le prime 22.