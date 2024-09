Allerta rossa per fiumi e frane a Cesena chiusi scuole e centri sportivi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024), 19 settembre 2024 – Lo spettro del 16 maggio 2023 è ancora lì, davanti agli occhi di un’intera comunità, a partire da chi la amministra. Uno spettro colorato di rosso come l’meteo diffusa ieri a mezzogiorno e valida fino alla mezzanotte di oggi e che, tra le altre cose, vale una sentenza: oggi in tutto il comprensoriote ledi ogni ordine e grado, compresi i nidi di infanzia pubblici e privati e iresteranno. RAVAGLIA 18/09/24MALTEMPO DANNI ALLAGAMENTI ALL' AGRARIA ISTITUTO TECNICO AGRARIO Lo ha ufficializzato ieri nel primo pomeriggio il sindaco Enzo Lattuca, perché le previsioni di queste ore parlano di pioggia e nella notte appena trascorsa sui nostrisi sono riversate – con un’andata di piena – le conseguenze del maltempo che nel pomeriggio di ieri ha colpito l’Alto Savio.