Aereo disperso trovato caduto in Appennino | morti i tre francesi a bordo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Modena, 19 settembre 2024 – E’ stato rida una squadra del Soccorso Alpino, che aveva proseguito le ricerche a piedi, l’da turismosull'da martedì mattina, quando era partito da Pavullo (Modena) poco dopo le 8 . Il ritrovamento è avvenuto in una zona di crinale in Toscana, nel comune di Fivizzano (Massa Carrara) a pochi metri dal confine con l’Emilia. Arisultavano esserci tre, deceduti. Marito e moglie e un amico della coppia erano stati in Romania, dove pare avessero partecipato a una manifestazione. Dopo la sosta notturna a Pavullo, avevano ripreso il volo verso casa, in Francia. Poco dopo il decollo, per cause al momento sconosciute, si sono persi i contatti radio con il velivolo. Le operazioni di recupero non sono ancora concluse.