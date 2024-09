Softball serie B - Determinante lo scontro con Azzano Decimo formazione di Pordenone Ottimi risultati anche del settore giovanile Fiorentina missione play off Ora arriva il bello

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024)se ancora manca il suggello finale la Lupi Autoha già centrato il suo primo grande obiettivo stagionale: quello di essere approdata con pieno merito aioff promozione in A2. Dopo un campionato diB condotto sempre ai vertici, con una sola sconfitta, e con la fase a gironi chiusa virtualmente con due giornate di anticipo, le leonesse biancorosse hanno guadagnato la qualificazione battendo prima la squadra siciliana del Ciclope, quindi, al termine di una sfida agguerrita e infuocata, quella riminese del Valmarecchia. Per guadagnare il salto di categoria alle fiorentine manca ora il confronto con la fortedi), articolato su una sfida al meglio delle tre partite su cinque: le prime due in terra friulana, sabato 21 in notturna, quelle seguenti sul terreno casalingo di via del Mezzetta.