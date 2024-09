Roberta Carluccio risponde a Tony Effe che l’aveva tirata in mezzo nel dissing

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 18 settembre 2024) È(gli etero la conoscono con lo pseudonimo Roberryc) la b1tch citata danel suocontro Niky Savage. Nella barra in questioneappellacome una che dopo essere stata con lui è andata anche con altri trapper come Sfera Ebbasta, BoroBoro e Shiva. “Ho sc0pato la tua b1tch e dopo l’ho passata a Sfera, dopo Boro, dopo Shiva, gira gira gira gira”. Parole sessiste che non sono affatto piaciute a Roberryc che via TikTok ha risposto alcon un altro. Lo stesso Niky Savage, nel suo pezzo di risposta, sottolinea: “Non hai passato niente a nessuno / è la mia tipa che è rockstar / sarebbe stato sprecato il suo cu*o su una m1nch1a non grossa“. “Fra, sei un bullo. Sei un bulletto complessato che deve attaccare le persone su cose che, A, non c’entrano assolutamente niente e, B, non ha senso. Svegliati”.