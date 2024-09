Morte Totò Schillaci | la decisione per le gare del weekend di Serie A

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) È stato l’eroe di Italia ’90, il simbolo di quelle ‘Notti Magiche‘ rimaste nel cuore e nella memoria di milioni di tifosi azzurri. Il mondo del calcio piange Salvatore ‘, scomparso prematuramente oggi all’età di 59 anni. Raggiunse l’apice della carriera in occasione del Mondiale del 1990, laureandosi capocannoniere e trascinando l’Italia sino alla semifinale persa ai rigori con l’Argentina. In sua memoria verrà osservato un minuto di raccoglimento prima delledi tutti i campionati in programma da oggi a tutto il fine settimana. Lo si apprende dall’Adnkronos.