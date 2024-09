Milan escluse lesioni per Maignan | resta a rischio per il derby

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) In casasi tira un sospiro di sollievo in seguito ai controlli su Mike. Il portiere rossonero, uscito contro il Liverpool a inizio secondo tempo in seguito a uno scontro fortuito con Jota, e già al tappeto in altre due occasioni durante la sfida di Champions League, non ha riportato alcuna lesione, ma semplicemente una forte contusione alla coscia destra. Questo vuol dire che non sarà costretto a un lungo stop, al contempo peròin vista delcontro l’Inter di domenica. Per lui allenamento di scarico oggi e terapie del caso.perper ilSportFace.