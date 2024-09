LIVE Manchester City-Inter Primavera 2-3 | altro errore altro gol

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L’è pronta all’esordio stagionale in UEFA Youth League contro il. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 16, si gioca alAcademy Stadium in Inghilterra.2-3 – Premi F5 o ricarica l’app per aggiornare 56? Tiro di Wright dai 20 metri, il muro nerazzurro resiste e respinge il pallone. Che rischi 53? Adesso l’fa fatica a ripartire. Il secondo tempo è nettamente in favore degli inglesi. Zamarian passa la palla ad Alexiou, che scivola e lascia il pallone in area di rigore ad Alfa-Ruprecht. L’esterno segna ancora su undella difesa nerazzurra. 47? GOL DI ALFA-RUPRECHT! 17.04 COMINCIA IL SECONDO TEMPO! Lo svantaggio nasce nei primi minuti, a firmarlo è Alfa-Ruprecht che sfrutta al meglio l’erroraccio di Zanchetta.