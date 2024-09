Ivan Juric è il nuovo allenatore della Roma

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La giornata convulsa in casa giallorossa che ha visto l’esonero fulmineo di De Rossi si è conclusa con l’ingaggio del. Saràla guida tecnicasquadra e già nelle prossime ore dirigerà il primo allenamento. LAHA SCELTOIl club giallorosso ha trovato nel giro di poche ore la soluzione che pare mettere d’accordo tutti anche perchè rappresenta la più percorribile nell’immediato. Il tecnico croato, infatti, in virtù delle sue ultime recenti esperienze sulle panchine di Verona e Torino, conosce molto bene la Serie A e il calcio italiano, senza dover superare problemi di ambientamento. Per lui è pronto un contratto fino a giugno 2025 con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League.