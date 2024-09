Grigor Dimitrov si unisce ai critici del caso Sinner | Due pesi e due misure tutto molto strano!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La questione “Clostebol” legata a Jannikcontinua ad alimentare delle discussioni. Il clamore dei due test positivi del n.1 del mondo alla sostanza citata, che ha portato poi all’assoluzione del 23enne pusterese per dimostrata assunzione involontaria, si fa ancore sentire. Quanto certificato dal Tennis Integrity Agency (Itia) non ha convinto tanti tra giocatori ed ex tennisti per modalità e tempistiche. Nonostante lo stessoabbia ribadito più volte di non aver goduto di alcun privilegio nell’iter procedurale, precisando come questo sia dipeso essenzialmente dalla capacità di mettere sul tavolo prove convincenti e in breve tempo, non mancano le perplessità sulla decisione finale del Tribunale Indipendente che si è pronunciato su questa vicenda.