Anticipazioni Chi l’ha visto? – puntata del 18 settembre 2024

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Questa sera, mercoledì 18, in prima serata su Rai 3 andrà in onda una nuovadi “Chi?”. La trasmissione si avvale, come sempre, della conduzione di Federica Sciarelli. L’episodio sarà incentrato su diversi casi che hanno attirato l’attenzione pubblica, offrendo nuove informazioni su misteri ancora irrisolti e appelli disperati di familiari alla ricerca di persone scomparse. Dopo la pausa estiva, lo scorso mercoledì 11ha fatto il suo esordio la nuova edizione di Chi?. Nel corso del suo primo appuntamento, la trasmissione di Rai Tre ha interessato l’attenzione di 1.387.000 spettatori per il 9.6% di share. A distanza di una settimana, il programma condotto da Federica Sciarelli torna con altre inchieste, che continuano a tenere il pubblico con il fiato sospeso.