WWE | Roman Reigns dovrebbe essere presente a Crown Jewel

(Di martedì 17 settembre 2024) A SummerSlam abbiamo assistito al ritorno del Tribal Chiefdopo la bruciante sconfitta patita per mano di Cody Rhodes a WM 40. Durante la sua assenza molte cose sono cambiate, con una “nuova” Bloodline che si è formata. Da quanto è tornato,è in faida con Solo Sikoa e a Bad Blood farĂ coppia con il suo acerrimo rivale Cody.sarĂa Bad Blood il prossimo 5 ottobre ad Atlanta. Poi sarĂ sicuramentea Survivor Series: War Games in programma il 30 novembre a Vancouver, Canada. Nel mezzo, però, ci sarĂ l’appuntamento condel 2 novembre in Arabia Saudita. Secondo quanto evidenziato da Dave Meltzer durante Wrestling Observer Radio,anche in Arabia Saudita. Al momento non è chiaro con quale ruolo. Lo scorso anno affrontò e sconfisse LA Knight.