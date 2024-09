Ue Meloni | sinistra su Fitto? Prevalga interesse nazionale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 set. (askanews) – Sul voto per Raffaele“mi aspetto che ci si sappia muovere come fanno le nazioni serie e quindi diciamo al di là di quelli che sono le nostre giuste contrapposizioni interne, quando ci si muove fuori dai confini nazionali ci si muove facendo prevalere l’all’dei partiti”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, nella registrazione della puntata di ‘Cinque minuti’ in onda questa sera su Rai1. “Non credo” che ci possano essere ‘sgambetti’, ha detto, perchè “se io devo guardare alla competenza, alla serietà di Raffaele, che è una persona stimata a 360 gradi anche in Europa, non ho dubbi che superi l’esame della Commissione. Poi le altre dinamiche sono politiche. E lì chiaramente tutto diventa più complesso.