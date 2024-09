Perché Russia e Cina si esercitano nel Mar Cinese

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 17 settembre 2024) Le guardie costiere distanno pianificando esercitazioni congiunte nel Nord Pacifico. Queste manovre riflettono una crescente cooperazione bilaterale tra i due Paesi in una regione strategica cruciale per il commercio internazionale. Raccontano cioè come il cosiddetto “Dragon-Bear” — l’asse Dragone-Orso che caratterizza l’impegno comune contro l’ordine internazionale, considerato espressione del mondo rivale delle Democrazie — si è ormai espanso fino a uno dei fattori più delicati dell’assertività. Anchele manovre sono incentrate sul pattugliamento delle rotte marittime — e mirano, senza esplicitarlo, a prepararsi per eventuali operazioni di law enforcement condivise.