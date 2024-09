Ma perché la mamma di Fedez cerca negozi di marchi contraffatti? La strana richiesta su Instagram

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 17 settembre 2024) Ladiè spesso finita sotto l’occhio vigile della cronaca rosa, soprattutto quando hato – spesso in maniera errata – di giustificare i comportamenti di suo figlio. Nelle ultime ore, però, unafatta suha lasciato tutti senza parole: cosa è successo? Annamaria Berrinzaghi, soprannominata Tatiana da tutti, ha condiviso con i suoi followers una storia che sta facendo molto discutere. Ladiha chiesto ai suoi fan se conoscessero uno di. Ma in che senso? A tutti è sembrata unamolto particolare, che ancora non è stata giustificata in alcun modo dalla diretta interessata.