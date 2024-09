Luna Rossa si perde nei suoi errori e American Magic semina il dubbio La rimonta da sventare e la finale da conquistare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 17 settembre 2024)puntava a chiudere con un cappotto la semidella Louis Vuitton Cup, maha saputo tenere aperta la contesa con un velenoso colpo di coda e a marcare il punto che tiene ancora tutto in bilico. Il sodalizio italiano conduce per 4-1 e ha ancora bisogno di firmare una vittoria per avere al meglio sugli statunitensi e qualificarsi all’atto conclusivo del torneo degli sfidanti. Team Prada Pirelli si è drammaticamente perso neiin una gara-5 condizionata dal poco vento e dove gli uomini dello skipper Max Sirena si sono sportivamente suicidati.