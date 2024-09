L’Onu noi e Kim Jong-un | la Corea del Nord vista da Netflix

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 settembre 2024) Capita a tutti, credo, la sera, di accendere la televisione. Certo, si potrebbe leggere un libro. Ma guardare la televisione non è peccato. Meglio, quantomeno, di TikTok. Il problema è che cosa guardare. L’offerta di intrattenimento è infinita. La qualità è modesta, onestamente. Magari ti devi accontentare di un film d’epoca, visto e rivisto, e che rivedi ancora, con nostalgia. Di quando il telecomando non esisteva e ti dovevi alzare per cambiare canale. Dal primo al secondo, mica di più. Chi di noi, oggi, non smanetta alla ricerca di qualcosa di potabile? Così, per caso, mi è capitato di incrociare, su, una serie di produzione sudna. Non tanto nuova, in realtà, perché le sue 16 puntate sono andate in onda, indel Sud, dal 14 dicembre 2019 al 16 febbraio 2020. Inno si chiama ??? ??? – Sarang-ui bulsichak.