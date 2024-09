Indagata la vedova dell’ex deputato Matacena | è accusata di avere avvelenato suocera e marito a Dubai

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 17 settembre 2024) La Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio nei confronti di Maria Pia Tropepi, medico, originaria di Gioia Tauro, in relazione al decessoparlamentare e armatore Amedeoavvenuto ail 16 settembre del 2022. Tre mesi prima del decesso, era deceduta anche la madre di, Raffaela De Carolis, che risiedeva con il figlio nell’emirato arabo. La Dda, coordinata da Giuseppe Lombardo, ha chiesto la riesumazione delle due salme per accertamenti tossicologici, nominando periti il prof. Aniello Maiese e la professoressa Maria Chiara David, docenti all’università la Sapienza.