Chiara Petrolini i ris di Parma tornano a scavare nella villetta degli orrori

(Di martedì 17 settembre 2024) «Ho fatto tutto da sola. Ho messo al mondo il bambino senza l’aiuto di nessuno». Con queste parole, la 22enne madre del neonato trovato nel giardino delladi Vignale di Traversetolo () il 9 agosto scorso, ha confessato ai carabinieri quanto era accaduto. Una vicenda attorno alla quale, però, restano tanti interrogativi. Soprattutto riguardo l’ipotesi di un possibile complice, che potrebbe aver aiutato la ragazza. Proprio in queste ore, i carabinieri del Ris disono tornatiper nuovi scavi e ulteriori accertamenti. Ufficialmente non sono state rilasciate dizioni in merito alle operazione, ma è probabile che si stiano cercando ulteriori resti dei due neonati trovati senza vita e poi sepolti e altre tracce che possano eventualmente confermare o smentire l’ipotesi di un complice.