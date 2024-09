Chiara Ferragni torna a fare ADV su Instagram dopo 9 mesi | la reazione dell’azienda

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 17 settembre 2024) Era metà dicembre quando, colpita dal Pandoro-Gate, decise di sospendere i suoi profili social sperando, in cuor suo, che le feste portassero via ogni polemica. E invece così non è stato. Il ricorso fatto all’AntiTrust per dimostrare la propria innocenza l’ha ritirato e in compenso non solo ha pagato la multa per i Pandori, ma ha pure versato dei soldi per le Uova di Pasqua così sulla fiducia. “Una donazione”, ha precisato lei. In questo periodonon ha mai fatto nessuna ADV suse non per i propri prodotti e solo ieri, a distanza di novedi silenzio, èta prepotentemente con un evento retribuito e pagato, si presuppone, fior di quattrini. Le storie ADV sono state infatti una decina fra foto e video dell’evento. Il risultato della campagna però non si sa com’è andato, dato che l’azienda ha impossibilitato a chiunque di commentare.