Calendario Champions League oggi | orari 17 settembre tv streaming quali partite su Sky Canale 5 e Prime

(Di martedì 17 settembre 2024) Siamo giunti al momento di alzare il sipario sulla2024-2025., infatti, prenderà il via la nuova edizione della massima competizione continentale per club. La Coppa “con le grandi orecchi” per l’occasione si presenta con un nuovo format dato che non vedremo più i gironi iniziali ma un campionato vero e proprio. Il primo match della nuovasarà quello tra Juventus e PSV. La sfida si giocherà alle ore 18.45 all’Allianz Stadium di Torino e rappresenterà subito una sfida di capitale importanza per i bianconeri allenati dal neo-mister Thiago Motta. In contemporanea sarà la volta di Young Boys-Aston Villa. Alle ore 21.00, invece, vedremo altri 4 match, con ancora l’Italia protagonista. Allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, infatti, il Milan se la dovrà vedere contro il Liverpool per una sfida di alto profilo.