Assegno unico | nessun taglio per chi non ha Isee

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 settembre 2024 – – La spesa per l’universale tocca quota 11,5 miliardi di euro nei primi sette mesi dell’anno, con oltre 6,2 milioni di nuclei familiari beneficiari per un totale di quasi 9,9 milioni di figli. I numeri dell’Inps sullo strumento chiave di sostegno alle famiglie e alla natalità arrivano nelle stesse ore nelle quali il Ministero dell’Economia smentisce qualsiasi modifica della misura che possa collegarlo all’. E così, almeno su questo versante, è da escludere che nella manovra possano trovare spazio correttivi che escludano nuclei familiari che non presentino al dichiarazione sullo stato patrimoniale e finanziario della famiglia. Ma torniamo alle cifre. Nei primi sette mesi dell'anno 2024 sono stati erogati 11,5 miliardi di euro per l'universale, a oltre 6,2 milioni di nuclei familiari per un totale di quasi 9,9 milioni di figli.