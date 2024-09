Se abbiamo risolto il buco dell’ozono perché non facciamo lo stesso con la CO2?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Non sono così anziana ma neanche così giovane da non ricordare quando l’opinione pubblica era angosciata del problema del. Era una tema di cui tutti sapevano e di cui parlavano diffusamente anche i media. A metà degli anni Settanta, gli scienziati avevano infatti scoperto che alcune sostanze chimiche prodotte dall’uomo potevano portare all’esaurimento dello strato di ozono, una fascia di gas nell’atmosfera che ci protegge dai raggi ultravioletti che causano tumori e danni a piante e animali e in generale all’intero ecosistema. In effetti, a metà degli anni Ottanta si osservò che l’esaurimento stava realmente avvenendo e che lo strato di ozono, soprattutto sopra l’Antartide, si stava assottigliando in maniera inquietante ogni primavera. Di fronte a questo problema grave, e alla conseguente preoccupazione collettiva, si fece ciò che bisognava fare.